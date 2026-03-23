Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області може набути чинності після завершення процедури обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області оголосили для жителів Барської громади, повідомляє Politeka.

Йдеться про перегляд вартості послуг із вивезення та обробки побутових відходів.

Відповідний проєкт оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій». Саме ця установа забезпечує обслуговування домогосподарств, установ та місцевого бізнесу.

Причиною перегляду стали економічні зміни останніх років. Чинні ставки затвердили ще у 2021 році, однак за цей період значно подорожчали пальне, електроенергія, запчастини для техніки та оплата праці персоналу.

Наразі жителі сплачують приблизно 22 гривні щомісяця з людини за вивезення сміття. Новий проєкт передбачає інші показники:

— управління змішаними побутовими відходами — 216,10 грн за кубічний метр;

— великогабаритні відходи — 284,32 грн за м³;

— ремонтні відходи — 327,73 грн за м³;

— захоронення — 53,71 грн за м³.

За попередніми розрахунками, фактична плата для одного мешканця становитиме близько 29 гривень на місяць. Таким чином, платіж може зрости приблизно на 7 гривень порівняно з нинішнім рівнем.

Фахівці пояснюють, що тариф за кубічний метр є розрахунковим показником. Він застосовується для визначення норми утворення сміття, тому реальна сума у квитанції буде меншою.

Окремі ставки діють для підприємств та організацій. Ще у 2025 році «Бар-Благоустрій» переглянув плату для юридичних осіб — з 26,78 до 40,80 гривні з ПДВ.

Мешканцям рекомендують ознайомитися з оприлюдненими розрахунками та врахувати можливі зміни під час планування витрат, адже підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області може набути чинності після завершення процедури обговорення.

