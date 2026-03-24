Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає помітним через низький урожай гречки та обмежені можливості імпорту, повідомляє Politeka.

На ринку вже відзначають зменшення пропозиції та поступове підвищення цін.

Попит на крупу залишається стабільним, проте внутрішнього виробництва не вистачає для повного покриття потреб. Минулорічний збір був одним із найнижчих за останні десятиліття, що вплинуло на запаси та доступність продукту.

Ситуація частково повторює попередні періоди нестачі, коли ринок значною мірою залежав від зовнішніх поставок. Імпорт у таких умовах залишається ключовим інструментом для стабілізації.

Раніше серед головних постачальників були кілька країн, зараз структура змінилася: Китай зосередився на внутрішньому споживанні, а українські виробники поки не можуть активно експортувати.

Через війну прямі поставки з Росії обмежені. Частина продукції надходить альтернативними маршрутами, зокрема транзитом через Казахстан у межах чинних торгових угод.

Експерти зазначають, що такі поставки допомагають стримати різке зростання вартості. Очікується, що ціни на гречку коливатимуться від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від ринкової ситуації.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі не критичний, але потребує постійного моніторингу: стабільність ринку залежить від своєчасного імпорту та нового врожаю.

Фахівці радять споживачам стежити за наявністю товарів у магазинах і уникати надмірних закупівель. Місцевих жителів закликають планувати покупки розумно та слідкувати за змінами цін на основні продукти.

