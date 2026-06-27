Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також передбачає компенсаційні виплати за оренду житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області включає державні виплати, компенсації за орендоване житло та оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб у межах чинних соціальних програм, повідомляє Politeka.

Після реєстрації як переселенця громадяни отримують щомісячну фінансову підтримку. Для дорослих передбачено 2000 гривень, для дітей та осіб з інвалідністю — 3000 гривень відповідно до державних норм.

Оформлення статусу доступне онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПах і центрах соціального захисту. Для подання заявки необхідні документи, що підтверджують особу, громадянство та попереднє місце проживання.

Після внесення даних до державного реєстру відкривається можливість отримання коштів через цифрові сервіси або банківські інструменти, зокрема картку «єПідтримка».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також передбачає компенсаційні виплати за оренду житла для людей, які втратили власне помешкання або були змушені переїхати через бойові дії.

Право на участь не поширюється на громадян, які вже отримують аналогічні державні виплати на проживання, а також на учасників програми «Прихисток». Водночас підтримка доступна прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу зі статусом ВПО.

Розмір компенсації визначається індивідуально та залежить від складу родини й вартості оренди у конкретному населеному пункті регіону.

Порядок призначення допомоги та умови участі періодично оновлюються державними органами відповідно до актуальної соціальної ситуації в області.

Джерело: ukraineishome

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