Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области также предусматривает компенсационные выплаты за аренду жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области включает государственные выплаты, компенсации за арендуемое жилье и оформление статуса внутренне перемещенных лиц в рамках действующих социальных программ, сообщает Politeka.

После регистрации в качестве переселенца граждане получают ежемесячную финансовую поддержку. Для взрослых предусмотрено 2000 гривен, для детей и лиц с инвалидностью – 3000 гривен в соответствии с государственными нормами.

Оформление статуса доступно онлайн через приложение «Действие» или офлайн в ЦНАПах и центрах социальной защиты. Для подачи заявки необходимы документы, подтверждающие личность, гражданство и место жительства.

После внесения данных в государственный реестр открывается возможность получения средств через цифровые сервисы или банковские инструменты, в частности, карточку «єПідтримка».

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области также предусматривает компенсационные выплаты за аренду жилья для людей, которые потеряли собственное жилье или были вынуждены переехать из-за боевых действий.

Право на участие не распространяется на граждан, уже получающих аналогичные государственные выплаты на проживание, а также на участников программы «Прихисток». В то же время, поддержка доступна приемным семьям и детским домам семейного типа со статусом ВПЛ.

Размер компенсации определяется индивидуально и зависит от состава семьи и стоимости аренды в конкретном населённом пункте региона.

Порядок назначения помощи и условия участия периодически обновляются государственными органами в соответствии с актуальной социальной ситуацией в области.

Источник: ukraineishome

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