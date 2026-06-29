Жителі регіону зіткнулися з подорожчанням проїзду в Одесі одразу на кількох напрямках приміського сполучення.

Подорожчання проїзду в Одесі відбувається на тлі підвищення тарифів на маршрутах між облцентром та містами регіону, повідомляє Politeka.

Як інформують місцеві ЗМІ, змінилася вартість поїздок для пасажирів, які користуються популярними приміськими маршрутами, що з’єднують ці населені пункти.

Зокрема, на маршруті №25 "Чорноморськ–Одеса" ціна квитка зросла з 50 грн до 65 грн. Також зміни торкнулися маршруту №20 "Чорноморськ–Великодолинське", де проїзд подорожчав до 30 грн.

Перевізники пояснюють, що такі рішення є вимушеними, адже витрати на обслуговування транспорту суттєво зросли. Йдеться про пальне, ремонт і загальне забезпечення роботи маршрутів.

Водночас, подорожчання проїзду в Одесі не є поодиноким випадком. Раніше в регіоні вже фіксували підвищення тарифів на міжміських напрямках.

Наприклад, змінилася вартість поїздки на маршруті Рені-Одеса, де квиток виріс із 600 до 780 гривень.

Цей напрямок є одним із найдовших, адже охоплює близько 270–280 кілометрів, тому перевізники одними з перших переглянули тарифи.

Крім того, зросла ціна і на коротшому маршруті Рені-Ізмаїл, де пасажирам тепер доводиться платити 200 гривень замість 150.

При цьому напрямок Одеса-Ізмаїл поки що залишився без змін, і вартість поїздки там тримається на рівні близько 500 гривень. Ще раніше, виросли розцінки на маршруті Білгород-Дністровський-Одеса. Там тариф піднявся зі 160 до 200 гривень.

Перевізники вкотре наголошують, що ключовим фактором залишається зростання витрат на пальне та технічне обслуговування. Саме це змушує їх переглядати ціни навіть на соціально важливих напрямках.

Джерело: ЧеСіті

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