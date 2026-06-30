Подорожчання проїзду у Волинській області набирає актуальності після рішення виконавчого комітету Володимирської міської ради, який затвердив нові тарифи для пасажирів міських маршруток, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалили після звернення перевізників, які пояснили необхідність перегляду вартості перевезень суттєвим зростанням експлуатаційних витрат. Серед головних причин називають дорожче пальне, мастильні матеріали, запасні частини, а також збільшення витрат на оплату праці персоналу.

Після набуття чинності рішення дорослі пасажири сплачуватимуть за одну поїздку 15 гривень. Для школярів встановили окремий тариф — 10 гривень, однак скористатися ним можна лише за наявності учнівської картки. Для дітей віком до шести років безкоштовний проїзд збережеться.

У міській владі зазначають, що рішення ухвалили лише після проходження всіх передбачених процедур. Проєкт винесли на громадське обговорення, після чого документ отримав необхідні погодження як регуляторний акт.

Фахівці звертають увагу, що подорожчання проїзду у Волинській області відображає загальну тенденцію, коли перевізники переглядають розцінки через підвищення собівартості транспортних послуг. Насамперед це пов'язано зі збільшенням витрат на обслуговування автопарку та забезпечення стабільної роботи маршрутів.

У Володимирській міській раді також нагадали, що ціна квитка тривалий час залишалася незмінною, хоча витрати підприємств помітно зросли. Саме тому перегляд тарифу називають кроком, який має допомогти підтримувати регулярні пасажирські перевезення та належний технічний стан транспорту.

Джерело: volodymyr.rayon

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