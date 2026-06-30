Подорожание проезда в Волынской области становится актуальным после решения исполнительного комитета Владимирского городского совета, который утвердил новые тарифы для пассажиров городских маршруток, передает Politeka.

Соответствующее решение было принято после обращения перевозчиков, объяснивших необходимость пересмотра стоимости перевозок существенным ростом эксплуатационных расходов. Среди главных причин называют более дорогое горючее, смазочные материалы, запасные части, а также увеличение затрат на оплату труда персонала.

После вступления решения взрослые пассажиры будут платить за одну поездку 15 гривен. Для школьников установили отдельный тариф — 10 гривен, однако воспользоваться им можно только при наличии учащейся карты. Для детей до шести лет бесплатный проезд сохранится.

В городских властях отмечают, что решение было принято только после прохождения всех предусмотренных процедур. Проект был вынесен на общественное обсуждение, после чего документ получил необходимые согласования как регуляторный акт.

Специалисты обращают внимание, что удорожание проезда в Волынской области отражает общую тенденцию, когда перевозчики пересматривают расценки из-за повышения себестоимости транспортных услуг. Прежде всего, это связано с увеличением затрат на обслуживание автопарка и обеспечение стабильной работы маршрутов.

Во Владимирском городском совете также напомнили, что цена билета долгое время оставалась неизменной, хотя расходы предприятий заметно выросли. Поэтому пересмотр тарифа называют шагом, который должен помочь поддерживать регулярные пассажирские перевозки и надлежащее техническое состояние транспорта.

Источник: volodymyr.rayon

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.