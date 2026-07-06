Планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 7 липня запроваджуються в межах технічного обслуговування.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 7 липня, пише Politeka.net.



Планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 7 липня запроваджуються в межах технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Енергетики виконують заміну зношеного обладнання, модернізацію окремих ділянок мереж і капітальний ремонт електроліній. Такі роботи покликані підвищити надійність електропостачання.

Як повідомили в АТ «Кіровоградобленерго», 7 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у селищі Олександрівка. На період ремонту без електропостачання тимчасово залишаться окремі адреси:

пров. Хутірський — 1А, 2, 2А, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Берегова — 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53, 54

Хутірська — 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 120А, 122, 122А, 126А, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154

Крім того, у селі Родниківка заплановано проведення капітального ремонту електромереж. Через виконання цих робіт електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 18:00 на вулицях:

Тараса Шевченка — 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38

Графіки відключення світла діятимуть у селі Бірки з 09:00 до 17:00. Тимчасові обмеження торкнуться частини житлових будинків на вулицях:

Підлісна — 2, 3, 3А, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

Андрія Зінов'єва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Лесі Українки — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7А, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

Калиновий, пров. — 1, 2, 3, 5, 7, 11

Дружби — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36А, 39, 40.

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