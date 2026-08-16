Подорожчання проїзду в Кропивницькому має відбутися після фактичного запуску електронної системи.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому вже затвердив виконавчий комітет міської ради, але нові ціни пасажири побачать лише після запуску електронної системи оплати, передає Politeka.

До впровадження безготівкового розрахунку громадський транспорт працюватиме за нинішніми ставками. Про дату переходу на оновлену систему місто повідомить окремо.

У мерії перегляд вартості пояснюють зростанням витрат комунального перевізника. За останній період подорожчали електроенергія, пальне, запчастини та шини. Більше коштів також потрібно на ремонт рухомого складу й оплату праці персоналу.

Після появи електронного квитка поїздка у тролейбусі коштуватиме 12 грн за умови оплати банківською або транспортною карткою. Така сама сума діятиме для платежів через Apple Pay та Google Pay.

Паперовий проїзний документ обійдеться у 15 грн. Стільки ж коштуватиме транспортування багажу.

Для пасажирів із персоніфікованими пільговими картками передбачили ставку 11 грн. Для інших пільгових категорій вона становитиме 10,30 грн.

Окремі розцінки встановили для автобусів КП «Електротранс». За електронного розрахунку одна поїздка коштуватиме 18 грн. Така сама плата передбачена за перевезення речей.

Паперовий квиток в автобусі коштуватиме 20 грн. Для громадян із правом на пільгу визначили два варіанти — 17 грн або 16,20 грн залежно від категорії.

Таким чином, подорожчання проїзду в Кропивницькому має відбутися після фактичного запуску електронної системи. До цього моменту пасажири платитимуть за старими правилами.

У міській владі вважають, що оновлення ставок допоможе комунальному перевізнику підтримувати роботу маршрутів, зберегти мережу сполучення та фінансувати обслуговування автобусів і тролейбусів.

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