Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області пропонують у кількох громадах, причому окремі варіанти передбачають не лише проживання, а й працевлаштування, повідомляє видання Politeka.net.
Оселя в Гурівці
У селі Гурівка Долинського району доступний будинок з однією кімнатою, кухонною зоною та коридором. У помешканні є електрика, пічне опалення, а воду беруть із колодязя.
Населений пункт розташований приблизно за 30 кілометрів від Кривого Рогу. Господарі також готові запропонувати підробіток. В одному з випадків перевагою буде наявність водійського посвідчення.
Оселя розрахована на двох мешканців. Людям із домашніми улюбленцями також готові надати прихисток.
Житло разом із роботою
У Голубієвичах переселенцям пропонують варіант із офіційним працевлаштуванням. Місцеве фермерське господарство шукає тракториста на сезонний період.
Працівникові разом із родиною готові надати трикімнатний будинок. Там є газове опалення та централізоване водопостачання.
Проживання можливе для сімей, чоловіків або домогосподарств із тваринами. Для батьків важливо, що в селі працює школа.
Пропозиція біля Кропивницького
Ще один будинок у Кропивницькому районі готові надати жінці для тривалого перебування. Оселя має три кімнати, газове опалення, воду та санвузол.
На подвір’ї розташовані сад і город. Потрібні об’єкти інфраструктури знаходяться неподалік. Власник живе сам і готовий забезпечити спокійні умови.
Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області може бути актуальним як для короткострокового прихистку, так і для тривалішого проживання після вимушеного переїзду.
Перед заселенням майбутнім мешканцям радять особисто оглянути будинок, поспілкуватися з господарями та заздалегідь узгодити побутові питання, можливість роботи й умови користування майном.
Джерело: Допомагай
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