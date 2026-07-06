За інформацією популярних сервісів із пошуку роботи, доступна різна робота для пенсіонерів в Запоріжжі.

У Запоріжжі зростає кількість вакансій, відкритих для пенсіонерів, їх все частіше кличуть на роботу, повідомляє Politeka.net.

За інформацією популярних сервісів із пошуку роботи, місцевий ринок праці пропонує все більше вакансій, на які можуть претендувати пенсіонери. Більшість із них не потребує спеціальної освіти чи багаторічного досвіду, а роботодавці готові навчати нових працівників безпосередньо на робочому місці.

Однією з актуальних пропозицій є вакансія робітника з ліплення вареників із заробітною платою від 20 до 25 тисяч гривень. Компанія запрошує кандидатів без досвіду роботи, забезпечуючи оплачуване навчання та підтримку наставника на етапі адаптації.

До основних обов'язків входить ліплення вареників відповідно до технологічних карт і підтримання чистоти на робочому місці. Працівникам пропонують стабільну виплату заробітної плати, безкоштовний службовий трансфер, фірмові обіди, а також роботу на підприємстві, обладнаному укриттям і генератором для безперервної діяльності.

Ще одна робота в Запоріжжі, яка може зацікавити пенсіонерів, — експедитор із зарплатою від 27 до 30 тисяч гривень. Роботодавець зазначає, що розглядає як чоловіків, так і жінок, а також пропонує можливість повної або часткової зайнятості.

До обов'язків експедитора входять завантаження та розвантаження продуктів харчування на торгових точках у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також оформлення супровідної документації.

Працівникам гарантують офіційні та своєчасні виплати, п'ятиденний робочий тиждень, а також безкоштовний службовий транспорт до сучасного логістичного комплексу, що дозволяє суттєво заощадити на витратах на проїзд. Для кандидатів, які обирають часткову зайнятість, передбачено щотижневу виплату заробітної плати.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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