Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі є лише одним з напрямів ініціативи.

Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі є частиною комплексної програми, яку «Карітас» спільно з Гуманітарним фондом України реалізує для переселенців, евакуйованих громадян та мешканців територій, що постраждали через війну, повідомляє Politeka.

Проєкт охоплює Запорізьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. У Запоріжжі розвивають простір підтримки для новоприбулих внутрішньо переміщених осіб, де вони можуть отримати допомогу з адаптацією.

Для людей, які щойно переїхали, передбачені фінансова підтримка та супровід кейс-менеджера. Окремий напрям стосується місць тимчасового проживання.

Там планують ремонтувати приміщення, облаштовувати санітарні зони, кухні та безбар’єрний доступ. Мешканцям можуть надавати постільну білизну, гігієнічні набори й гарячі обіди. Для дітей створюватимуть безпечні простори.

Передбачені також юридичні, психологічні та психосоціальні консультації. За потреби люди зможуть отримати супровід відповідного фахівця.

Для родин із дітьми організовуватимуть освітні та творчі заходи. Частину таких активностей проводитимуть у Вільнянську.

Окрему увагу приділяють інклюзивному напряму. Повнолітнім людям з аутистичним синдромом пропонуватимуть соціальну адаптацію, а також допомогу реабілітолога, логопеда й психолога.

Програма передбачає й невеликі та середні ремонти житла, пошкодженого внаслідок обстрілів. Відновлення проводитимуть підрядники відповідно до умов проєкту.

Розрахована підтримка передусім на найбільш уразливих громадян. Серед них — батьки та опікуни неповнолітніх, вагітні жінки, матері дітей до трьох років, люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, багатодітні родини та самотні мешканці старшого віку.

Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі — лише один із напрямів цієї ініціативи. Проєкт також охоплює фінансову, побутову, соціальну, психологічну та юридичну підтримку.

Уточнити можливість участі можна за інформаційною лінією «Карітас Запоріжжя» або через довідковий номер проєкту. Перед зверненням варто дізнатися про актуальні умови та доступні види допомоги.

Джерело: Карітас

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