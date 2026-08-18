Деякі пенсіонери в Дніпропетровській області можуть розраховувати на шомісячну додаткову доплату.

Пенсіонери у Дніпропетровській області можуть розраховувати на доплати для пенсіонерів, однак для її отримання необхідно відповідати вимогам, пише Politeka.net.

Йдеться про надбавку за понаднормовий страховий стаж. Її призначають пенсіонерам, чия тривалість страхових внесків перевищує норму, необхідну для оформлення пенсії. Водночас розмір доплати залежить від кількості додаткових періодів, які людина має понад встановлений показник.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, необхідна тривалість страхового стажу у 2026 році залежить від віку, в якому громадянин виходить на пенсію.

Зокрема, для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо пенсія оформлюється у 63 роки, вимога становить 23 роки, а для виходу на пенсію у 65 років достатньо щонайменше 15 років страхового стажу.

При цьому під час визначення понаднормового періоду враховується дата призначення пенсії. Для громадян, яким виплати призначили до жовтня 2011 року, додатковими вважаються періоди понад 20 років для жінок і 25 для чоловіків.

Для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, діють інші показники. У цьому випадку надбавку нараховують за страховий період, що перевищує 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Якою буде доплата для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Сума надбавки залежить від кількості повних періодів понад встановлену норму. За кожен такий період пенсіонеру передбачена додаткова виплата, однак її розмір обмежений законодавством.

У Пенсійному фонді пояснюють, що доплата у Дніпропетровській області за один повний додатковий період не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Відповідно, максимальна надбавка за один додатковий період страхового стажу становить 25,95 гривні на місяць.

Таким чином, чим більша тривалість страхових внесків понад установлену норму, тим вищою буде щомісячна виплата. Наприклад, якщо понад норму накопичено 20 років, розмір доплати становитиме 519 гривень на місяць.

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