Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі вже вдруге виносять на розгляд виконкому.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі погодив виконавчий комітет міської ради, повідомляє Politeka.

Запропоновані розцінки стосуються водопостачання та водовідведення «Інфоксводоканалу».

Про це йдеться йдеться у проєкті рішення.

Проєкт рішення розглянули 13 серпня. У засіданні взяли участь десять членів виконкому, усі підтримали документ. Водночас остаточно затвердити нові суми має Одеська міська військова адміністрація.

За запропонованими розрахунками, кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 36,708 грн із ПДВ. Відведення стоків визначили на рівні 28,836 грн.

Таким чином, загальна плата становитиме близько 65,54 грн за кубометр. Без податку сума дорівнює 54,62 грн.

Зараз для населення діють значно нижчі розцінки: 17,916 грн за кубометр подачі води та 17,244 грн за каналізацію.

Потребу перегляду вартості підприємство пояснює збільшенням витрат на електроенергію, пальне, матеріали та інші ресурси. Додатковим чинником називають зростання мінімальної зарплати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі вже вдруге виносять на розгляд виконкому. Попередню пропозицію відхилили 23 липня.

Перший варіант «Інфоксводоканал» оприлюднив ще у травні. Тоді пропонували встановити 50,964 грн за кубометр водопостачання та 42,696 грн за відведення стоків. Загальна сума мала становити 93,66 грн.

Серпневий розрахунок виявився нижчим за травневий. Водночас для населення залишаються чинними передбачені державою пільги, а за наявності відповідних підстав можна оформити житлову субсидію.

Остаточний розмір платежів стане відомим після рішення міської військової адміністрації.

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