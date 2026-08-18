Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також пропонують у самому Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти серед приватних пропозицій у Дніпрі, Кривому Розі та Самарівському районі, повідомляє видання Politeka.net.

У Кривому Розі власники готові поселити двох людей у двокімнатному будинку. Перевагу надають варіанту, коли разом проживатимуть мати та донька.

Оселя має ванну кімнату, бойлер, пральну машину, централізовану каналізацію й необхідну техніку. Оренду та комунальні платежі господарі не стягують.

Водночас мешканцям пропонують час від часу допомагати літній жінці з нескладними домашніми справами.

Ще один варіант розташований у селі Вільне Самарівського району. Там переселенцю можуть надати окрему кімнату в трикімнатному будинку.

Помешкання обладнане газовим опаленням і водопроводом. На території є літня кухня та присадибна ділянка. Від майбутнього мешканця очікують посильної допомоги родичці власників у побуті.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також пропонують у самому Дніпрі. Йдеться про окрему кімнату в приватному будинку з необхідними побутовими зручностями та можливістю харчування.

Господарі розраховують на допомогу по дому. Конкретний перелік справ планують узгодити з майбутнім мешканцем заздалегідь.

Перед переїздом варто детально проговорити правила проживання, можливий термін перебування та обов’язки сторін. Окремо рекомендують перевірити, чи залишається оголошення актуальним.

Перелік доступних варіантів постійно змінюється. Вільні кімнати або будинки можуть швидко зайняти, тому зацікавленим переселенцям радять звертатися до власників без зволікань.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.