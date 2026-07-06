По информации популярных сервисов поиска работы, доступна разная работа для пенсионеров в Запорожье.

В Запорожье растет количество вакансий, открытых для пенсионеров, их все чаще зовут на работу, сообщает Politeka.net.

По информации популярных сервисов поиска работы, местный рынок труда предлагает все больше вакансий, на которые могут претендовать пенсионеры. Большинство из них не нуждаются в специальном образовании или многолетнем опыте, а работодатели готовы обучать новых работников непосредственно на рабочем месте.

Одним из актуальных предложений является вакансия рабочего по лепке вареников с заработной платой от 20 до 25 тысяч гривен. Компания приглашает кандидатов без опыта работы, обеспечивая оплачиваемую учебу и поддержку наставника на этапе адаптации.

Основными обязанностями являются лепка вареников в соответствии с технологическими картами и поддержание чистоты на рабочем месте. Работникам предлагают стабильную выплату заработной платы, бесплатный служебный трансфер, фирменные обеды, а также работу на предприятии, оборудованном укрытием и генератором для непрерывной деятельности.

Еще одна работа в Запорожье, которая может заинтересовать пенсионеров, – экспедитор с зарплатой от 27 до 30 тысяч гривен. Работодатель отмечает, что рассматривает как мужчин, так и женщин, а также предлагает возможность полной или частичной занятости.

В обязанности экспедитора входят погрузка и разгрузка продуктов питания на торговых точках в Запорожской и Днепропетровской областях, а также оформление сопроводительной документации.

Работникам гарантируют официальные и своевременные выплаты, пятидневную рабочую неделю, а также бесплатный служебный транспорт в современный логистический комплекс, что позволяет существенно сэкономить на расходах на проезд. Для кандидатов, выбирающих частичную занятость, предусмотрена еженедельная выплата заработной платы.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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