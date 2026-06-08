Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області відбувається на тлі загальнонаціональної тенденції.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області зафіксовано у Костополі після рішення виконкому міської ради, який переглянув вартість вивезення побутових відходів для населення та бізнесу, повідомляє Politeka.

Оновлені розцінки ухвалили на тлі зростання витрат у житлово-комунальній сфері та актуалізації економічних розрахунків, що формують собівартість послуги. Основний акцент зроблено на подорожчанні пального, технічного обслуговування спецтранспорту та ремонті обладнання.

Для жителів громади встановлено тариф 338,79 гривні за кубометр відходів. Раніше цей показник становив 239,67 гривні, що означає суттєве збільшення фінансового навантаження на домогосподарства.

Для підприємств і установ діє окрема ставка — 370,03 гривні за аналогічний обсяг. Остаточна сума у платіжках залежить від кількості зареєстрованих осіб і типу житла, що впливає на розрахунок обсягів послуги.

У міській раді пояснюють, що попередні тарифи більше не відповідали реальним витратам підприємств, які займаються збором і транспортуванням відходів. Останній перегляд відбувався раніше, однак за цей період суттєво змінилися економічні умови роботи галузі.

Додатково зазначається, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області відбувається на тлі загальнонаціональної тенденції коригування вартості житлово-комунальних сервісів у громадах.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка залежатиме від цін на енергоносії, пально-мастильні матеріали та рівня витрат місцевих бюджетів, які визначають фінальну вартість послуг для населення.

Джерело: 24 Рівне

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