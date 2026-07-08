Енергетики рекомендують мешканцям регіону завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 9 липня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 9 липня триватимуть через профілактичні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, пише Politeka.net.

Енергетики рекомендують мешканцям регіону завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 9 липня: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години знеструмлення під час планування справ. Після завершення всіх робіт електропостачання обіцяють відновити у штатному режимі.

Енергетики наголошують, що всі роботи проводяться для підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій у мережах.

За інформацією місцевих громад, 9 липня з 08:00 до 19:00 можливі тимчасові відключення світла у таких населених пунктах:

село Дібрівка,

село Новоселівка,

село Бочманівка (вулиці Центральна, Шевченка),

село Соболівка (вулиці Шевченка, Польова),

село Гертопи

село Чубівка.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Ізмаїльської міської територіальної громади. У звʼязку з чим будуть відключення електроенергії в місті Ізмаїл 9 липня з 9.00 до 12.00 та з 16.00 до 18.00 на вулиці Мазепи Гетьмана.

Крім того, фахівці АТ «ДТЕК» проводитимуть профілактичне обслуговування електромереж. У зв'язку з цим з 08:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене у селі Троїцьке. Повідомляється, що електрику вимикатимуть за всіма адресами, поки триватимуть профілактичні роботи.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради

Джерело: Яськівська сільська рада

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