Энергетики рекомендуют жителям региона заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 9 июля.

Графики отключения света в Одесской области на 9 июля продлятся из-за профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры, пишет Politeka.net.

Энергетики рекомендуют жителям региона заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 9 июля: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы обесточивания при планировании дел. После завершения всех работ электроснабжение обещают возобновить в штатном режиме.

Энергетики отмечают, что все работы производятся для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварийных ситуаций в сетях.

По информации местных общин, 9 июля с 08:00 до 19:00 возможны временные отключения света в следующих населенных пунктах:

село Дибривка,

село Новоселивка,

село Бочманивка (улицы Центральна, Шевченка),

село Соболивка (улицы Шевченка, Польова),

село Гертопы

село Чубивка.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские Электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Измаильского городского территориального общества. В связи с чем будут отключения электроэнергии в городе Измаил 9 июля с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00 на улице Мазепы Гетьмана.

Кроме того, специалисты АО «ДТЭК» будут проводить профилактическое обслуживание электросетей. В связи с этим с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено в селе Троицьке. Сообщается, что электричество будут выключать по всем адресам, пока будут продолжаться профилактические работы.

Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община

Источник: Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета

Источник: Яськовский сельский совет

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