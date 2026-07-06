Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулося міста Самар, де виконавчий комітет затвердив нові тарифи на автобусні перевезення міського та приміського сполучення, передає видання Politeka.

Відтепер базова вартість поїздки в межах громади становить 25 гривень замість 20. Оновлені розцінки застосовуються на внутрішніх маршрутах, якими жителі щодня користуються для поїздок на роботу, навчання та у власних справах.

Також зміни зачепили напрямок Самар — Дніпро. За одну поїздку пасажирам тепер доведеться сплачувати 70 гривень, що збільшить транспортні витрати для тих, хто регулярно курсує між двома містами.

У міській владі пояснили рішення підвищенням вартості пального, ремонту автобусів, технічного обслуговування та інших експлуатаційних видатків. Саме ці чинники вплинули на перегляд чинних розцінок.

Перевізники наголошують, що без такого кроку виникала загроза скорочення кількості рейсів, особливо на менш завантажених напрямках, де забезпечення регулярного сполучення потребує додаткових ресурсів.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пояснюють необхідністю підтримати стабільну роботу громадського транспорту та зберегти доступність маршрутів для мешканців.

Оновлені тарифи вже набрали чинності, а всі перевізники повинні застосовувати затверджену вартість без відхилень.

У міській адміністрації не виключають, що надалі питання перегляду тарифів може знову постати, якщо витрати транспортних підприємств і надалі зростатимуть.

Мешканцям рекомендують уточнювати актуальну вартість проїзду безпосередньо у перевізників перед поїздкою.

Джерело: pdshl_novik

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