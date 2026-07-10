Українцям радять підготуватися до графіків відключення світла у Кіровоградській області на 11 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 11 липня будуть тривати через профілактичні роботи, що заплановані в суботу, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 11 липня діятимуть у кількох населених пунктах регіону. Енергетики проводитимуть комплекс технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.

За даними АТ «Кіровоградобленерго», 11 липня з 09:00 до 18:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Маловодяне. На час проведення технічного обслуговування електроенергію тимчасово відключать для частини споживачів, які проживають за такими адресами:

Затишна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51

Ольги Долинської — 1, 1а, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 56, 62, 64

Дорошенка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Максима Хоміча — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Шевченка — 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17

Давида Надворного — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 33, 35, 37

Квіткова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Калинова — 2, 20, 24, 26, 28, 32

Паркова — 7, 31А

Тиха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

пров. П'ятихатський — 1, 3, 4, 5, 6, 7

пров. Перемоги — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 8

пров. Транспортний — 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 11 липня вводяться також в селі Долинська, проте вони триватимуть тільки за такими адресами:

Корольова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36

Мічуріна — 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100–108, 110, 112–118, 120–131, 133–155, 157–180, 181–199, 200–207, 207а, 209–211, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 297, 299, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 319, 321, 325, 329, 333, 343

Ольги Долинської — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34

Гетьмана Івана Мазепи — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Польова — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 247

Широка — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 34

Василя Поліщука — 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72

Героїв Крут — 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 224

Яра Славутича — 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 162а, 164

пров. Транспортний — 2

пров. Миколи Міхновського — 1, 2

пров. Івана Карпенка-Карого — 1

пров. Добровольчих Батальйонів — 1

пров. Мічуріна — 3, 4, 5, 6

пров. Залізничний — 2.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни бʼють рекорди.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: відомо про найпоширенішу причину, через яку можна втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: як саме змінилася ціна.