Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 та 3 серпня будуть тривати довгий час.

У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 та 3 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Упродовж двох днів енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, перевірятимуть стан мереж та усуватимуть виявлені несправності.

Фахівці закликають жителів області завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Дніпропетровській області на 2 та 3 серпня: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік відключень під час планування своїх справ.

У неділю, 2 серпня, планові роботи продовжаться в селі Вербки. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 19:00. На цей час без електроенергії залишаться споживачі за такими адресами:

Вишнева, Волошкова, Гоголя Миколи, Козацька, Лугова, Молодіжна, Сонячна.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 серпні також охоплять частину селища Роздори. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 19:00 години. У зв'язку з проведенням технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на вулицях:

Миру, Харківська, Центральна, Вишнева, Залізнична.

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт у межах Томаківської селищної територіальної громади (Чумаківський старостинський округ) відбудеться відключення електроенергії 02.08.2026 з 8:00 до 18:00 години у таких населених пунктах:

село Чумаки: вулиці Центральна, Садова, Медова, пров. Шкільний;

село Крутеньке: вулиця Ланівська, пров. Квітучий.

У понеділок, 3 серпня, планові роботи охоплять населений пункт Вербки. Відключення заплановане за кількома адресами, де з з 08:00 до 19:00 без електроенергії залишаться окремі будинки на вулицях:

Вишнева, Волошкова, Гоголя Миколи, Козацька, Лугова, Молодіжна, Сонячна.

Джерело: Вербківська сільська територіальна громада

Джерело: Чумаківський Старостинський Округ

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