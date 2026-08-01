Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує привертати увагу споживачів, адже наприкінці липня зросли середні ціни на окремі популярні товари, зокрема сметану, курятину та свіжі огірки, пише видання Politeka.net.

Найпомітніше за останній місяць подорожчала сметана «Простонаше» жирністю 20%. Середня вартість упаковки вагою 340 грамів досягла 73,24 гривні, тоді як у червні цей показник становив 67,13 гривні. Таким чином, приріст перевищив 10 гривень.

У торговельних мережах ціни відрізняються незначно. У Metro продукт коштує 70,72 гривні, а в Megamarket і Novus — по 74,50 гривні. Протягом липня після кількох хвиль зростання показник стабілізувався на рівні понад 73 гривень.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося й м'ясної категорії. Середня вартість курячої тушки піднялася до 114 гривень за кілограм. Для порівняння, місяць тому покупці платили приблизно 110,50 гривні.

На овочевому ринку також зафіксували зміни. Гладкі огірки зараз продаються в середньому по 69 гривень за кілограм. Наприкінці червня їх можна було придбати приблизно за 63 гривні, хоча протягом липня вартість неодноразово коливалася залежно від обсягів пропозиції.

Експерти зазначають, що сезонні фактори, витрати виробників і ситуація з постачанням продовжують впливати на формування роздрібних цін. Тому найближчим часом окремі категорії продовольчих товарів можуть як дорожчати, так і дешевшати залежно від ринкової ситуації.

Фахівці радять стежити за оновленням цін, адже ситуація на продовольчому ринку залишається динамічною.

Джерело: Мінфін

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