Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому також може торкнутися приватного сектору.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть затвердити після завершення громадського обговорення, пише Politeka.net.

Наразі йдеться про можливе коригування вартості послуги з вивезення побутових відходів, остаточне рішення щодо якої має ухвалити виконавчий комітет міської ради.

Ініціатором перегляду виступило підприємство «ЕКОСТАЙЛ». Компанія подала нові економічні розрахунки, пояснивши необхідність змін істотним зростанням виробничих витрат, насамперед через подорожчання дизельного пального.

За словами представників підприємства, чинна вартість більше не покриває фактичних витрат на надання послуги. Саме тому було підготовлено новий проєкт, який уже оприлюднили для ознайомлення жителів громади.

Якщо документ отримає підтримку, мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Це на 2,22 гривні більше, ніж зараз.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому також може торкнутися приватного сектору. Для цієї категорії споживачів пропонують встановити оплату у розмірі 93,70 гривні з людини, що на 2,31 гривні перевищує чинний показник.

У компанії наголошують, що запропоновані зміни пов'язані зі зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування спецтехніки та забезпечення регулярного вивезення сміття.

У міській раді повідомили, що фінансове обґрунтування перебуває у відкритому доступі. Після завершення громадського обговорення всі матеріали передадуть на розгляд виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення.

До моменту затвердження нових розцінок жителі й надалі сплачуватимуть за чинними тарифами. Якщо зміни підтримають, про дату набуття ними чинності повідомлять окремо.

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