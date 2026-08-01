Графіки відключення світла у Чернігівській області на 2 та 3 серпня будуть тривати через важливі ремонтні роботи.

Жителів Чернігівської області попередили про планові графіки відключення світла, які відбудуться 2 та 3 серпня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 2 та 3 серпня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Енергетики здійснюватимуть технічне обслуговування обладнання, перевірку стану ліній електропередач та виконуватимуть необхідні ремонтні роботи.

За даними АТ «Чернігівобленерго», 2 липня планові відключення заплановані у населеному пункті Корюківка. Тут електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 19:00, тобто протягом 10 годин поспіль. Під тимчасові обмеження потраплять споживачі, які проживають за такими адресами:

Бібліотечна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 38, 4А

Бібліотечний — 3, 5А, 6, 12А, 17

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20

Вокзальна — 112

Вокзальний — 5

В’ячеслава Чорновола — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26/1

Гетьмана Полуботка — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19/1, 19/2

Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6А, 9А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 102, 125

Дачний — 2, 4, 6, 8/1, 10, 12, 14

Дудко — 37, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 60, 61, 63, 64, 64/1, 64/7, 64/8, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 93А, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107А, 110, 111, 113, 114, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149

Зелена — 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Калинова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18

Лугова — 1, 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8

Малинова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Мирна — 1, 2, 3Б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 21

Набережна — 2, 2Б, 6, 7, 8, 9А, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28

Нова — 1, 2, 2А, 2В, 2Д, 3, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

Партизанська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Пісчана — 1, 3, 5

Свободи — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 41, 41А, 43

Соборна — 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 190А, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227А, 229, 231, 233, 235, 235А, 237, 239, 241

02.08.2026 року, у Новгород-Сіверському планове знеструмлення триватиме з 08:00 до 18:00. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

1 Гайовий — 3, 1Б

1-й Ладійний — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 4а

1 Решетилівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2а, 2б, 4а, 6а, 6б, 6в, 6ж

2-й Ладійний — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 17а

2 Решетилівський — 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 1а, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 7а, 15а, 32а

Анатолія Комоси — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Благовіщинська — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2г, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 3а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 8а, 15а, 17а, 36а, 39а, 40а, 41а, 41б, 41в, 41г, 47а, 48а, 48б, 48в, 50а, 51а, 52а, 54а, 60а, 62а, 64а, 64б, 66а

Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 22а, 42а, 42б, 42в, 42г, 46а, 62а, 66а, 82а

Весняний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17

Владислава Шинкаренка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1г, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 7а, 9а, 9б, 9Г, 9д, 9Е, 12а, 16б, 19а, 29а, 33а, 38а, 40а, 42а, 46а

Вокзальна — 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 9а, 17б, 22а, 22б, 27а, 27г, 34а, 36а, 45а, 50а, 54б, 64а, 68а, 72а, 80а, 80б, 80в, 82а, 82г, 84а, 86а, 94А, 96а

Вокзальний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 2а, 3а, 13а, 17а

Володимира Науменка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 16а, 18а, 35а, 40а, 43б, 49а, 55а, 55б, 55в, 57а, 58а, 62а

Газовий — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12

Гайова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 3а, 18а, 26а

Гайовий — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 18а, 22А, 25а, 25б

Героїв Крут — 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 75, 48а, 51а

Героїв Чорнобиля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 4б, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 96, 23а, 25а, 30а, 34а, 36а, 40а, 48а, 66а, 82а

Гетьманська — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 8а

Дем'яна Ігнатовича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14а

Залінійна — 15, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 41А, 45а

Корольова — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а

Ладійна — 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2а, 4а, 4б, 8А, 13а, 18а, 19а

Мира — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2а

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 18а, 23а

Молодіжна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 14а

Нова — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22

Осінній — 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1а

Промислова — 3, 7, 9, 15/1

Революції Гідності — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 100а, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 11а, 120, 120а, 122, 124, 124а, 128, 130, 134, 134а, 136, 136б, 136В, 138, 138а, 140, 142, 167, 24а, 30а, 32а, 44а, 45а, 45б, 51а, 53а, 55а, 57а, 57б, 64а, 72а, 78а, 80а, 86а

Решетилівська — 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 33а, 36а, 37а, 40а, 42а, 46а, 47а, 49а, 50а, 51а, 53а, 67а, 67б, 69б, 69в, 71а, 73а, 74а, 76а, 77а, 80а, 82а, 87а, 91а

Спаська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 9а, 11а, 11б, 13а, 15а, 15б, 17а, 17в, 21а, 23а, 25а, 26а, 34а, 60а

Спаський — 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 9а, 11а

Тимошенко — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Федора Радуса — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а, 9а

Чернігівська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 67, 69, 71, 75б, 79, 83а, 85, 89, 93, 97, 97а, 101, 103, 103а, 111, 117, 119, 121, 125, 129, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 160, 162, 166, 168

Чернігівський — 1, 3, 5

Ювілейна — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 20а

Ювілейний — 12.

3 серпня у селі Євминка планові роботи триватимуть з 09:00 до 18:00. На час їх проведення електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків за визначеними адресами:

Київська: 15, 17, 18, 19, 1Б/1, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 33В, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57

Коцюбинського: 31А

Шевченка: 1, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 32

03.08.2026 року також у місті Бобровиця цього дня ремонтні бригади працюватимуть з 08:00 до 19:00. Через проведення технічних робіт частина будинків буде без світла. Знеструмлять вулиці:

Заводська: 21

Затишна: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Козацька: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

М. Мольченка: 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120

Чернігівська: 1, 1Б, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36В, 38, 38Б, 40, 40А/1, 42, 44, 48Б

Ювілейна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ярославська: 2.

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