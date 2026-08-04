Українцям розповіли, як можна отримати грошову допомогу для ВПО в Одеській області.

ВПО та інші жителі Одеської області, які постраждали через війну, можуть отримати грошову допомогу у вигляді гранту на розвиток або відновлення власного бізнесу, повідомляє Politeka.net.

Програму економічної стійкості України (ERP) продовжує реалізовувати міжнародна організація Mercy Corps. У її межах протягом літа 2026 року учасники можуть претендувати на фінансування у розмірі до 2 600 доларів США.

Як йдеться на сайті організації, впродовж літа 2026 року учасникам програми доступне фінансування у розмірі до 2 600 доларів США. Грошову допомогу надають для відкриття нового мікробізнесу, відновлення підприємницької діяльності, яка постраждала через війну, або розвитку вже існуючої справи.

Програма розрахована на громадян, які проживають в Одеській області та зазнали негативних наслідків війни.

Подати заявку можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

жителі громад, включених до офіційного переліку територій, де велися або тривають бойові дії, затвердженого Міністерством розвитку громад.

На що можна використати грант

Основна мета ініціативи — допомогти людям створити власне джерело доходу або відновити бізнес, який був втрачений чи призупинений через воєнні дії.

Отримані кошти мають цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання виробничого обладнання, спеціальної техніки, інструментів, матеріалів чи сировини, необхідних для ведення підприємницької діяльності. Крім фінансової підтримки, учасники програми отримають консультаційний супровід експертів, які допоможуть із реалізацією бізнес-ідеї.

Максимальний розмір гранту становить 2 600 доларів США, однак остаточну суму визначатимуть індивідуально після оцінки поданого бізнес-плану. Перевагу надаватимуть проєктам із чіткою стратегією розвитку, реалістичними перспективами та потенціалом для створення нових робочих місць.

Як оформити грошову допомогу для ВПО в Одеській області

Для участі в програмі необхідно пройти попередню реєстрацію на офіційному сайті Mercy Corps та заповнити онлайн-анкету. Після цього конкурсна комісія розгляне подані заявки та визначить учасників, які отримають грантову підтримку на розвиток або відновлення власної справи.

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