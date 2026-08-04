Українцям розповіли, яку грошову допомогу зможуть отримати ВПО в Миколаївській області в серпні 2026 року.

Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області продовжує надаватися в серпні лише при дотриманні важливих умов, пише Politeka.net.

Через повномасштабну війну мільйони українців були змушені залишити свої домівки та переїхати до безпечніших регіонів. Після оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) вони можуть претендувати на державну підтримку та низку соціальних пільг. В ПФУ розповіли подробиці.

Які виплати для ВПО передбачені у 2026 році

Державна грошова допомога виплачується не всім переселенцям, а лише тим, хто належить до найбільш соціально вразливих категорій населення та потребує фінансової підтримки.

У серпні 2026 року розміри виплат залишаються незмінними:

2 000 гривень — для повнолітніх внутрішньо переміщених осіб;

3 000 гривень — для дітей до 18 років та людей з інвалідністю.

Як і раніше, кошти надходять у два етапи:

перша хвиля виплат — до 15 числа місяця;

друга — до 28 числа.

Водночас фактична дата зарахування коштів може відрізнятися. Це залежить від роботи Державної казначейської служби та швидкості обробки платежів банком, у якому відкрито рахунок отримувача.

Яку ще грошову допомогу для ВПО в Миколаївській області можуть отримати переселенці

Окрім щомісячних виплат, внутрішньо переміщені особи мають право скористатися й іншими програмами державної підтримки. Зокрема, сім'ї ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла.

Така компенсація призначається, якщо витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу сім'ї.

Водночас для отримання цієї допомоги необхідно відповідати ще одній умові: у безпечних регіонах України переселенці не повинні володіти житлом, площа якого перевищує 13,65 квадратного метра на одну особу. Саме за таких умов родина може претендувати на державну компенсацію частини витрат на оренду житла.

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