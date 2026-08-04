Графіки відключення світла в Одеській області на 5 серпня вводять за десятками адрес через профілактичні роботи, пише Politeka.net.



Енергетики виконуватимуть комплекс технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв'язку з цим жителів окремих населених пунктів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 5 серпня.

Згідно з оприлюдненим графіком, 5 серпня 2026 року з 00:00 до 07:00 планові роботи триватимуть у селі Приморське. На цей час без електроенергії залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Грушевського — 24;

Курортна — 1, 3А, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19Ж, 22, 23, 25, 27, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 54, 54А, 55, 63, 64, 69, 70/1, 70/17, 79/7, 82, 92, 96, 99, 112, 112/3.

Крім того, 5 серпня АТ «ДТЕК Одеські електромережі» проводитиме профілактичні роботи у межах Старостинського округу. Роботи виконуватимуться для покращення якості електропостачання та зменшення ризику аварійних відключень. З 08:00 до 19:00 можливі тимчасові перебої з електропостачанням у селі Петрове та селищі Дослідне. Енергетики рекомендують врахувати можливі обмеження під час планування повсякденних справ.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Курісівська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 00:00 до 07:00 години в селі Олександрівка та в селі Курісове на вулиці Франка Івана 1.

Джерело: Курісівська сільська рада

Джерело: Сергіївка Офіційна

Джерело: Вигодянська Сільрада

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