Подорожчання продуктів в Дніпропетровській області продовжується станом на 2 серпня найбільше за останній місяць зросли ціни на огірки, сметану та курятину, що вже впливає на щоденні витрати споживачів, пише Politeka.net.

Найстрімкіше здорожчання зафіксували в овочевому сегменті. Середня вартість гладких огірків досягла 134,25 гривні за кілограм. На початку липня цей показник перебував на рівні близько 63 гривень, тому приріст перевищив 71 гривню. Водночас між торговельними мережами зберігається значний розрив: в одному супермаркеті кілограм коштує 69 гривень, тоді як в іншому майже 200 гривень.

Помітно змінилися й ціни на молочну продукцію. Сметана «Простонаше» 20% у фасуванні 340 грамів зараз у середньому продається за 73,24 гривні. Для порівняння, середній показник у липні становив 69,66 гривні, а від початку місяця товар подорожчав більш ніж на 10 гривень. Така динаміка свідчить про поступове зростання вартості популярних продуктів щоденного споживання.

Подорожчання продуктів в Дніпропетровській області торкнулося також м'ясної категорії. Куряча тушка наразі коштує в середньому 114 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з початком липня, приріст становить 3,5 гривні. Хоча зміна не така різка, як у випадку з овочами, тенденція до поступового підвищення зберігається.

Фахівці зазначають, що сезонні товари традиційно демонструють найбільшу цінову волатильність, тоді як молочний та м'ясний сегменти дорожчають більш плавно. На кінцеву суму в чеку впливають логістичні витрати, закупівельна політика торговельних мереж, обсяги поставок і маркетингові акції.

Покупцям рекомендують регулярно порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже різниця у вартості однакової продукції може сягати десятків гривень. Експерти також радять стежити за акційними пропозиціями, які дозволяють частково компенсувати зростання споживчих цін.

Джерело: Мінфін

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