Дефіцит продуктів в Хмельницькій області можливий у разі подальшого погіршення кліматичної ситуації.

Дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати одним із наслідків тривалої посухи та аномальної спеки, які цього літа створюють серйозні виклики для аграрного сектору в багатьх країнах Європи, пише Politeka.net.

Фахівці зазначають, що високі температури й нестача опадів негативно впливають на розвиток овочевих культур. Через несприятливі погодні умови рослини повільніше проходять основні етапи росту, що знижує очікувані показники майбутнього врожаю.

Щоб зберегти посіви, виробники збільшують витрати на зрошення та додаткові агротехнічні заходи. Водночас у низці регіонів водні ресурси залишаються обмеженими, через що ефективність традиційних методів поливу зменшується.

Експерти наголошують, що скорочення обсягів виробництва може болісно позначитися на невеликих і середніх господарствах. Менші прибутки ускладнюють покриття витрат на насіння, техніку, добрива та оплату праці.

Аналітики припускають, що дефіцит продуктів в Хмельницькій області можливий у разі подальшого погіршення кліматичної ситуації, адже зменшення пропозиції овочевої продукції здатне вплинути на внутрішній ринок і цінову ситуацію.

Для зниження ризиків спеціалісти рекомендують активніше впроваджувати посухостійкі сорти, модернізувати системи поливу та використовувати сучасні технології моніторингу стану ґрунтів. Важливу роль також можуть відіграти державні програми підтримки, страхування врожаю й інвестиції у розвиток інфраструктури для накопичення води.

Експерти зазначають, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від погодних умов у найближчі тижні.

Джерело: Agroweek

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Хмельницькій області: чим можуть допомогти.

Також Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області з 1 серпня: як збільшилася ціна.

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про подорожчання проїзду у Хмельницькій області: де суттєво виросла ціна за квиток.