Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області став однією з найбільш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області наразі не очікується, хоча у світі прогнозують скорочення виробництва томатів через несприятливі погодні умови, пише Politeka.net.

Фахівці зазначають, що українські аграрії мають достатній потенціал, аби забезпечити внутрішній попит у сезон.

Найбільших втрат цього року зазнали провідні виробники. Через спеку, посуху, град і сильні зливи нижчі показники прогнозують у Каліфорнії, Іспанії, Ірані та Греції. Водночас Італія й Китай нарощують обсяги вирощування, частково компенсуючи загальне скорочення.

Європейський ринок уже відчув наслідки. За інформацією Єврокомісії, середня вартість томатів у країнах ЄС піднялася приблизно до 2,8 євро за кілограм, що суттєво перевищує звичний рівень для цього періоду.

В Україні ситуація розвивається інакше. Після весняного подорожчання пропозиція сезонної продукції збільшилася, тому цінники поступово знижуються. Нині у торговельних мережах кілограм червоних помідорів коштує в середньому 126–129 гривень, рожевих — 100–118 гривень, сливоподібних — 123–125 гривень. На ринках окремі партії можна придбати значно дешевше.

Експерти вважають, що дефіцит продуктів в Дніпропетровській області через глобальні проблеми із врожаєм малоймовірний. Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак пояснив, що після весняних втрат господарства розширили посіви, завдяки чому очікують достатній збір овочевої продукції.

За оцінками спеціалістів, найвигідніший час для купівлі помідорів настане наприкінці серпня та на початку вересня. Саме тоді масово надходитиме врожай із відкритого ґрунту, що традиційно сприяє зменшенню вартості.

Водночас подальша цінова динаміка залежатиме від погодних умов, обсягів імпортних поставок і ситуації на внутрішньому ринку, однак наразі підстав для різкого стрибка немає.

Джерело: Телеграф

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