Проведене технічне обслуговування допоможе підвищити надійність електромереж, тому графіки відключення світла у Черкаській області на 16 липня вкрай необхідні.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Черкаській області на 16 липня, повідомляє пише Politeka.net.

Мешканцям населених пунктів, які потрапили до графіку відключення світла у Черкаській області на 16 липня, рекомендують завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарики та інші необхідні пристрої, а також врахувати години відсутності електроенергії під час планування повсякденних справ.

За інформацією ПАТ «Черкасиобленерго», 8 до 17 години триватимуть додаткові графіки відключення світла на 16 липня в селі Білозір'я. Знеструмленими будуть будинки, що розташовані на вулицях:

В. Чорновола — 2

Чмиренко — 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 101А, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 111/1, 113, 115, 117, 123, 125, 127, 129, 133, 139, 159

пров. Героїв Майдану — 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30

У селі Худяки ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів, які проживають за адресами:

Калинова — 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Козацька — 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Медова — 30, 32, 33Б, 34, 38, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Слобода. Світло зникне лише за такими адресами:

Берегова — 2, 2Б, 5

І. Ковальського — 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44

Козацька — 24, 30, 32, 35, 36, 55

Леськівська — 10, 12, 14, 17

Покровська — 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 45

Придніпровська — 4, 5, 41, 50

Соборна — 56

Чигиринський шлях — 75, 77, 79, 81, 83, 87, 87/4, 89, 89А, 91, 91А, 93, 95, 96, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103А, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 109/1, 109А, 109Б, 110, 111, 111А, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 273/1.

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