Енергетики рекомендують жителям бути готовими до графіків відключення світла в Одеській області на 16 липня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 16 липня триватимуть за окремими адресами через запровадження планових робіт, пише Politeka.net.

Жителів Одеської області попередили про планові відключення світла, які триватимуть 16 липня. Такі додаткові та тривалі обмеження пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах.

16.07.2026 року з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії за такими адресами:

з 08:00 до 19:00 в селах Гонората та Глибочок (вул. Центральна).

У ДТЕК «Одеські електромережі» зазначають, що технічне обслуговування проводиться для підвищення надійності електропостачання, попередження аварійних ситуацій та забезпечення стабільної роботи електричних мереж в селі Градениці Біляївської територіальної громади. У цей час електропостачання буде тимчасово припинене на вулицях:

Шевченка

Весела

пров. 1-й Шевченка

пров. 2-й Шевченка

Окремі відключення заплановані й у Чорноморську. Тут 16 липня ремонтні бригади працюватимуть з 09:00 до 20:00 години. Планові графіки відключення світла охоплять наступні адреси цього міста:

Олександрійська — 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 103, 104/1, 104А, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 112, 112/2, 113, 114, 114А, 114/Б, 115, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 125А, 127, 127А, 127А/1, 127/Б, 129, 131, 131А, 135, ТП2374

Приморська — 89/А

Промислова — 12.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Біляївська міська рада

Джерело: Чорноморська міська територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одесі: де перевізники встигли значно підняти вартість.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має право скористатися державною програмою допомоги.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області: на що можна розраховувати.