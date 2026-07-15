Энергетики рекомендуют жителям готовиться к графикам отключения света в Одесской области на 16 июля.

Графики отключения света в Одесской области на 16 июля будут продолжаться по отдельным адресам из-за введения плановых работ, пишет Politeka.net.

Жителей Одесской области предупредили о плановых отключениях света, которые продлятся 16 июля. Такие дополнительные и длительные ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях.

16.07.2026 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 19:00 в селах Гонората та Глыбочок (ул. Центральна).

В ДТЭК "Одесские электросети" отмечают, что техническое обслуживание проводится для повышения надежности электроснабжения, предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы электрических сетей в селе Граденицы Беляевской территориальной громады. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено на улицах:

Шевченка

Весела

пров. 1-й Шевченка

пров. 2-й Шевченка

Отдельные отключения намечены и в Чорноморську. Здесь 16 июля ремонтные бригады будут работать с 09:00 до 20:00. Плановые графики отключения света охватят следующие адреса:

Олександрийська — 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 103, 104/1, 104А, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 112, 112/2, 113, 114, 114А, 114/Б, 115, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 125А, 127, 127А, 127А/1, 127/Б, 129, 131, 131А, 135, ТП2374

Прыморська — 89/А

Промыслова — 12.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Біляївська міська рада

Джерело: Чорноморська міська територіальна громада

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