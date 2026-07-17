Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпропетровській області надає не лише матеріальну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжує надходити в межах програми Консорціуму LINK, повідомляє Politeka.net.

Дія спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих умовах через наслідки війни.

Програма охоплює насамперед мешканців територій, які найбільше постраждали від бойових дій та регулярно стикаються з гуманітарними викликами. Допомога призначена для громадян, які втратили стабільні джерела доходу або потребують додаткової соціальної підтримки.

Серед тих, хто може претендувати на участь у програмі, — внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, самотні батьки та опікуни, багатодітні сім’ї, а також родини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів.

Для зазначених категорій населення передбачено першочерговий розгляд заявок. Особливу увагу організатори приділяють громадам, які зазнали значних руйнувань та продовжують перебувати у зоні підвищених ризиків.

Підтримка включає продуктові набори з товарами тривалого зберігання, а також базові речі першої необхідності, які допомагають забезпечити щоденні потреби найбільш вразливих домогосподарств.

Найбільш активно проєкт реалізовується на території Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Саме там через близькість до зон бойових дій потреба у додатковій допомозі залишається особливо відчутною.

За словами організаторів, метою гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Дніпропетровській області є не лише надання матеріальної підтримки, а й посилення соціальної стійкості громад та допомога людям, які опинилися у кризових обставинах.

Водночас умови участі та обсяги допомоги можуть змінюватися залежно від поточної безпекової ситуації, кількості отриманих заявок і наявного фінансування. Тому жителям області радять стежити за офіційними оголошеннями, де публікують актуальну інформацію щодо роботи програми та можливих оновлень.

Джерело: Angels of Salvation.

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