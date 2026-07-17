Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области оказывает не только материальную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает поступать в рамках программы Консорциума LINK, сообщает Politeka.net.

Действие направлено на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за последствий войны.

Программа охватывает прежде всего жителей территорий, наиболее пострадавших от боевых действий и регулярно сталкиваются с гуманитарными вызовами. Помощь предназначена для граждан, потерявших стабильные источники дохода или нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.

Среди тех, кто может претендовать на участие в программе, — внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие родители и опекуны, многодетные семьи, а также семьи, чье жилье было повреждено или разрушено в результате обстрелов.

Для указанных категорий населения предусмотрено первоочередное рассмотрение заявок. Особое внимание организаторы уделяют общинам, которые испытали значительные разрушения и продолжают находиться в зоне повышенных рисков.

Поддержка включает в себя продуктовые наборы с товарами длительного хранения, а также базовые вещи первой необходимости, которые помогают обеспечить ежедневные потребности наиболее уязвимых домохозяйств.

Наиболее активно проект реализуется на территории Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов. Именно там из-за близости к зонам боевых действий потребность в дополнительной помощи остается особенно ощутимой.

По словам организаторов, целью гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области является не только предоставление материальной поддержки, но и усиление социальной устойчивости общин и помощь людям, оказавшимся в кризисных обстоятельствах.

В то же время условия участия и объемы помощи могут изменяться в зависимости от текущей ситуации безопасности, количества полученных заявок и имеющегося финансирования. Поэтому жителям области советуют следить за официальными объявлениями, где публикуют актуальную информацию о работе программы и возможных обновлениях.

Источник: Angels of Salvation.

Последние новости Украины: