Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає продуктові набори тривалого зберігання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжує надаватися в межах програми Консорціуму LINK, яка підтримує соціально вразливих мешканців регіону, повідомляє Politeka.net.

Основний акцент зроблено на громадах, що найбільше постраждали через війну.

Ініціатива розрахована на людей, які втратили частину доходів або опинилися у складних життєвих обставинах. Насамперед підтримку спрямовують жителям прифронтових територій, де потреба залишається особливо високою.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, громадяни з інвалідністю, одинокі опікуни, багатодітні родини, а також домогосподарства, чиє помешкання зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів.

Для таких сімей передбачено пріоритетний розгляд звернень. Особливу увагу приділяють населеним пунктам, які зазнали значних руйнувань та залишаються у складній безпековій ситуації.

Крім того, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає продуктові набори тривалого зберігання та найнеобхідніші товари для щоденного користування.

Найактивніше програму реалізують у Криворізькому, Нікопольському й Синельниківському районах, де через наслідки бойових дій рівень потреби залишається одним із найвищих.

Організатори зазначають, що головна мета проєкту — підтримати домогосподарства та посилити місцеві механізми соціального захисту. Водночас умови участі можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації й доступного фінансування.

Жителям регіону рекомендують регулярно перевіряти актуальні повідомлення, адже перелік громад і формат надання підтримки можуть оновлюватися.

Джерело: Angels of Salvation.

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