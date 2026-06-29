Нова система оплати за проїзд у Вінниці впроваджується місцевими транспортниками з метою покращення якості обслуговування.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці введено в муніципальних автобусах, тролейбусах і трамваях, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає появу в салонах рухомого складу спеціальних кольорових наліпок із графічними кодами для миттєвого проведення платежів.

Фахівці Вінницької транспортної компанії зазначають, що тепер пасажири бачитимуть у транспорті два типи наліпок, які візуально відрізняються одна від одної.

Зокрема ідентифікатори від ПриватБанк мають жовтий колір, тоді як наліпки для користувачів сервісів monobank - рожеві.

Важливо розуміти, що попри брендування певними банками, кожен пасажир має технічну можливість розрахуватися за свою поїздку карткою будь-якої банківської установи України.

Адміністрація перевізника роз’яснив алгоритми дій для успішного придбання проїзного документа через різні цифрові платформи.

Якщо пасажир використовує мобільний застосунок Приват24, йому необхідно відкрити програму та відсканувати відповідний код у салоні. Після цього система запропонує обрати потрібну кількість квитків та банківську картку, з якої будуть списані кошти.

Сам електронний документ автоматично зберігається в розділі Ще, де у вкладці Транспорт можна знайти історію поїздок у міському транспорті.

У разі використання звичайної камери смартфона без входу в додаток, пристрій відкриє спеціальну сторінку в браузері.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці також адаптована під потреби користувачів застосунку monobank, де процедура є максимально спрощеною для клієнта.

При скануванні коду через цей додаток пасажиру достатньо лише підтвердити операцію, і квиток із усіма необхідними реквізитами відкриється у вікні браузера.

Якщо ж оплата здійснюється через стандартну камеру телефона, система надасть вибір способу розрахунку та одразу відобразить квиток на дисплеї після завершення транзакції.

Джерело: ВінницяТрансКомпані

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.