Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области может сочетаться с этой надбавкой, если гражданин отвечает установленным законодательством критериям.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области остается одним из направлений социальной поддержки населения, сообщает Politeka.net.

В то же время, для отдельных категорий граждан закон предусматривает ежемесячную надбавку к пенсии, которая в 2026 году может превышать 1 000 гривен.

Такую доплату назначают людям, у которых есть особые заслуги перед Украиной. Основания для ее начисления определены Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Право на дополнительные средства имеют Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, лица, после провозглашения независимости отмеченные четырьмя или более государственными орденами, а также владельцы отдельных почетных званий, в частности народные артисты Украины.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области может сочетаться с этой надбавкой, если гражданин отвечает установленным законодательством критериям. Такая выплата назначается раздельно и финансируется из государственного бюджета.

В список получателей также входят матери-героини, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законом случаях право на надбавку может перейти отцу, если он самостоятельно воспитывал детей после смерти матери или лишения ее родительских прав. При рассмотрении учитывают и усыновленных детей.

Расчет производят на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

Ежемесячная доплата определяется в пределах от 35% до 40% указанной суммы. Таким образом, ее размер может составлять от 897 до 1026 гривен. После просмотра прожиточного минимума величина такой поддержки автоматически увеличивается.

Специалисты рекомендуют гражданам, считающим, что имеют право на эту надбавку, обратиться в органы Пенсионного фонда Украины для уточнения условий назначения и перечня необходимых документов.

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