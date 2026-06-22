Грошова допомога на дитину для ВПО у Вінницькій області не залежить від сукупного доходу родини, який змінився в 2026 році.

В 2026 року змінилася система грошової допомоги для ВПО у Вінницькій області, більша кількість українців отримає підтримку, пише Politeka.net.

Розповідаємо детальніше, що про це відомо.

Від лютого запроваджено нову виплату в розмірі 3000 грн щомісяця на дитину-ВПО, яка має на меті компенсувати витрати на оренду житла. Очікується, що програма охопить понад 400 тисяч дітей, які потребують підтримки в умовах нових економічних реалій.

Грошова допомога на дитину для ВПО у Вінницькій області не залежить від сукупного доходу родини, що дозволить багатьом сім'ям отримати фінансову підтримку.

Для фінансування цього проєкту було перерозподілено близько 7 млрд грн. Окрім нових виплат, залишаються й стандартні виплати на проживання, які складають 2000 грн для дорослих, а також 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. Важливо зазначити, що допомога призначається на термін у 6 місяців.

У межах оновленої системи змінено й критерії оцінки доходів для призначення базової допомоги. Відтепер середньомісячний дохід у розрахунку на одну особу не має перевищувати 10 380 гривень — ця сума відповідає чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність.

Окрім доходів, держава посилила й майновий контроль, щоб уникнути зловживань під час отримання соціальної підтримки. Допомогу можуть не призначити або припинити її виплату, якщо протягом останніх трьох місяців члени родини здійснили значні фінансові операції або придбання.

Зокрема, підставою для відмови чи скасування виплат є, якщо родина:

придбала автомобіль, випущений менш ніж п’ять років тому;

купила нерухомість або земельну ділянку на суму понад 100 000 гривень;

має банківські депозити на суму більше ніж 100 000 гривень;

здійснила купівлю іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 100 000 гривень (виняток становлять витрати на лікування або освіту);

володіє житлом на безпечних територіях із площею понад 13,65 м² на одну особу.

Категорії, яким виплати продовжують автоматично, незалежно від доходу, включають:

пенсіонерів (з виплатою до 10380 грн);

осіб з інвалідністю I та II груп;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 23 років);

батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів.

Джерело: Факти.

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