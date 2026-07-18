Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може поєднуватися із зазначеною надбавкою, якщо людина відповідає вимогам чинного законодавства.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області залишається одним із напрямів соціальної підтримки населення, повідомляє Politeka.net.

Водночас окремі категорії громадян можуть отримувати щомісячну надбавку, максимальний розмір якої у 2026 році перевищує 1 000 гривень.

Виплату призначають відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Вона передбачена для людей, чий внесок у розвиток держави відзначений на законодавчому рівні.

До переліку одержувачів входять Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, нагороджені чотирма або більше державними орденами після проголошення незалежності, а також власники окремих почесних звань, серед яких народні артисти України.

Водночас Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може поєднуватися із зазначеною надбавкою, якщо людина відповідає вимогам чинного законодавства. Таке нарахування здійснюється окремо від інших видів соціального забезпечення.

Право на доплату також мають матері-героїні, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених законом випадках отримувачем може стати батько, якщо саме він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Під час розгляду враховують і всиновлених дітей.

Основою для розрахунку є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від категорії одержувача розмір надбавки складає від 35% до 40% зазначеної суми. Наразі це від 897 до 1 026 гривень щомісяця. Фінансування здійснюється коштом державного бюджету.

Фахівці наголошують, що після зміни прожиткового мінімуму сума доплати автоматично переглядається. Для уточнення права на призначення громадянам рекомендують звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

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