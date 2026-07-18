Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с указанной надбавкой, если человек отвечает требованиям действующего законодательства.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области остается одним из направлений социальной поддержки населения, сообщает Politeka.net.

В то же время, отдельные категории граждан могут получать ежемесячную надбавку, максимальный размер которой в 2026 году превышает 1 000 гривен.

Выплату назначают в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она предусмотрена для людей, вклад которых в развитие государства отмечен на законодательном уровне.

В список получателей входят Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, награжденные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости, а также владельцы отдельных почетных званий, среди которых народные артисты Украины.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с указанной надбавкой, если человек отвечает требованиям действующего законодательства. Такое начисление производится отдельно от других видов социального обеспечения.

Право на доплату также имеют матери-героини, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законом случаях получателем может стать отец, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. При рассмотрении учитывают и усыновленных детей.

Основой для расчета является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

В зависимости от категории получателя размер прибавки составляет от 35% до 40% указанной суммы. Сейчас это от 897 до 1026 гривен ежемесячно. Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета.

Специалисты отмечают, что после смены прожиточного минимума сумма доплаты автоматически пересматривается. Для уточнения права на назначение гражданам рекомендуют обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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