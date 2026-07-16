Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 17 по 23 липня вказує, що в один із днів погодні умови зміняться.

Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 17 по 23 липня свідчить, що найближчими днями містян очікує переважно тепла літня погода з короткочасними дощами лише в окремі дні та поступовим підвищенням температури, повідомляє Politeka.net.

У п'ятницю, 17 липня, вночі стовпчики термометрів покажуть близько +18...+20 градусів, удень повітря прогріється до +23. Вранці й після обіду можливий невеликий дощ, однак ближче до вечора опади припиняться, а хмарність поступово зменшиться.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Субота принесе суху погоду. Вночі прогнозують до +16, вдень — приблизно +24. Сонячні періоди чергуватимуться з мінливою хмарністю, без істотних атмосферних явищ.

У неділю стане ще тепліше. Температура підніметься до +27 градусів, небо залишатиметься переважно ясним, тому день буде сприятливим для прогулянок, відпочинку на природі та поїздок.

На початку нового тижня спека посилиться. У понеділок повітря прогріється до +29, хоча вдень можливе нетривале збільшення хмарності. Опадів синоптики не прогнозують.

Водночас Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 17 по 23 липня вказує, що у вівторок погодні умови зміняться. Протягом дня небо залишатиметься затягнутим, а після обіду й увечері очікується дрібний дощ. Максимальна температура становитиме близько +28 градусів.

У середу стане трохи прохолодніше — до +25. Хмарність утримається майже весь день, а ввечері знову можливі невеликі опади. Вітер залишатиметься помірним, без різких поривів.

Четвер завершить тижневий період сонячною та комфортною погодою. Уночі очікується близько +16, удень — до +22. Дощів не передбачається, що створить сприятливі умови для роботи, відпочинку й поїздок.

Загалом друга половина липня розпочнеться зі стабільно теплої погоди. Найспекотнішими днями стануть неділя та понеділок, тоді як короткочасні дощі прогнозують лише у вівторок і частково в середу.

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