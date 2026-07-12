Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 19 липня показує, що після відносно комфортного початку температура поступово підвищуватиметься. Найспекотнішим днем стане неділя, коли повітря прогріється до +29 градусів, а в окремі дні другої декади липня спека може сягнути +35.



У понеділок, 13 липня, вночі очікується близько +17, удень — до +25. У вівторок стане трохи тепліше: мінімальна температура становитиме +19, максимальна — +26. У середу синоптики прогнозують невелике зниження до +23 удень, після чого тепло знову почне набирати силу.

У четвер повітря прогріється до +25, а в п'ятницю та суботу стовпчики термометрів покажуть до +26. Наприкінці періоду спека посилиться. У неділю вдень прогнозують уже +29, а нічна температура підніметься до +21, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.



Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 19 липня свідчить, що місто поступово опинятиметься під впливом антициклону. Саме він принесе більше сонця, майже безхмарне небо та подальше зростання температури. За попередніми оцінками синоптиків, у другій декаді липня денні показники місцями сягатимуть +32…+35 градусів. Водночас ночі також залишатимуться дуже теплими — не нижче +20…+22.



Для Дніпропетровщини липень традиційно не означає тривалих дощів. Натомість можливі короткі, але інтенсивні зливи, які супроводжуватимуться грозами, шквалистим вітром, а подекуди й локальним градом. Такі опади здатні за лічені хвилини підтопити окремі вулиці, однак після їх завершення сонячна погода швидко повертається.



Під час ясних днів вологість повітря знижуватиметься до 35–45%, тому суха спека переноситиметься легше. Перед грозами й одразу після них повітря стане більш вологим і задушливим.

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