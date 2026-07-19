Варто ознайомитися з графіками відключення світла у Запоріжжі, що вводять на тиждень з 20 по 26 липня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 20 по 26 липня будуть тримати через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

У цей період фахівці перевірятимуть стан обладнання, ремонтуватимуть окремі ділянки мережі, а також замінюватимуть елементи, що вже відпрацювали свій ресурс. Через це мешканцям варто бути готовими до графіків відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 20 по 26 липня.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 20.07.2026 року відключення діятимуть з 09:00 до 16:00. Протягом семи годин без електропостачання залишаться окремі будинки, розташовані на вулицях:

Випробувачів: 1, 4

Курузова: 3, 5 п. 1–4, 7

Маршала Судця: 2

шосе Хортицьке: 24, 28 п.1–3, 28 п.4–5

22.07.2026 року також будуть знеструмленими вулиці Запоріжжя. Роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00, а тимчасові відключення торкнуться споживачів, які проживають за такими адресами:

Академіка Амосова (Кірова): 75, 83

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262

Благовіщенська (Ілліча): 2

Брюлова: 10, 6, 7, 8, 2, 2А, 8а, 4

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Кибальчича: 1-51, 2-54

Кругова: 171, 173

Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспективна: 10, 39, 41

Радісна: 3

Фільтрова: 29-41, 44-58

Фінансова: 116, 126-174, 145-213

пр. Моторобудівників: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а

шосе Північне: 15, 3Г, 5, 5А, 1, 17, 1А

Планові роботи триватимуть і 23.07.2026 року. У цей день енергетики знову проводитимуть ремонтні заходи з 09:00 до 17:00, через що без світла тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Бодянського: 54

Віктора Духовченко (Цюрупи): 66, 91

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 274а, 277-307

Ігора Сікорського: 234-272

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Січових стрільців (Арсенальна): 51-79, 54-76

24.07.2026 року 09:00 до 17:00 ремонтні бригади продовжать роботи на електромережах. У цей день графіки відключення світла також діятимуть у Запоріжжі, а тимчасові обмеження електропостачання поширяться на мешканців будинків, розташованих за такими адресами:

Верхня: 15

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Мала: 1

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32.

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