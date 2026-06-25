Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області також доступне через громади та волонтерські ініціативи.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують у громадах регіону, де доступні приватні будинки з базовими умовами проживання для сімей і окремих переселенців, повідомляє Politeka.

У Ямпільському районі, село Гонорівка, на вулиці Молодіжна доступний будинок для сім’ї з дітьми. Помешкання розраховане на чотири особи, складається з чотирьох кімнат, має пічне опалення на дровах, воду, гараж і город площею 30 соток. Туалет розташований на подвір’ї, проживання можливе на будь-який термін.

Інший варіант у Жмеринському районі, село Потоки, передбачає житло для п’яти людей. Будинок зведений у 1987 році, має чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, сараї та погріб. На території є криниця, сад і город. Газу та централізованого водопостачання немає, опалення пічне. Власники наголошують на необхідності догляду за майном і відповідальному ставленні до проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області також доступне через громади та волонтерські ініціативи, які допомагають із розміщенням у комунальних закладах або приватному секторі.

Пошук варіантів можливий через контакт-центри в областях і територіальних громадах, де консультують щодо наявних місць і умов поселення. Також працюють онлайн-платформи, зокрема сервіс «Прихисток», де публікують оголошення про вільні житлові місця з фільтрами для пошуку.

Додатково можна скористатися волонтерською платформою «Допомагай» або телеграм-ботом «Турботник», які допомагають знайти тимчасове житло чи необхідні речі та надають контакти координаторів для оперативного зв’язку.

Джерело: Допомагай, Дія

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: які суми доведеться платити мешканцям.