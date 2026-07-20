Робота для пенсіонерів в Запоріжжі залишається доступною у різних сферах, передає видання Politeka.

Місцеві роботодавці відкрили нові вакансії для людей старшого віку, пропонуючи працевлаштування у сфері культури, перевезень та фізичної праці із конкурентною оплатою.

Одну з пропозицій оприлюднив кіноконцертний зал імені Олександра Довженка. Заклад шукає касира із зарплатою 8647 гривень після сплати податків та додатковими бонусами. Працювати потрібно за змінним графіком 2/2. Від кандидата очікують досвід проведення касових операцій, уважність, ввічливість і вміння спілкуватися з відвідувачами. Колектив також готовий навчати особливостям роботи.

Ще один варіант пропонує компанія, яка співпрацює із сервісами Uklon та Bolt. Водіям обіцяють заробіток від 20 до 50 тисяч гривень залежно від кількості виконаних замовлень. Для початку необхідно мати посвідчення категорії B, стаж керування від одного року, смартфон і бажання працювати. Автомобілі вже підготовлені до експлуатації, а технічне обслуговування бере на себе роботодавець.

Водночас робота для пенсіонерів в Запоріжжі представлена й вакансією різноробочого-вантажника. Підприємство пропонує оплату від 26 до 40 тисяч гривень, забезпечує працівників необхідним інструментом, засобами захисту та гарантує своєчасні виплати.

Основними обов'язками стануть вантажно-розвантажувальні роботи й допомога виробничій бригаді. Попередній досвід не є обов'язковим, адже новачків готові навчати безпосередньо під час виконання завдань.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше компаній відкривають вакансії для людей пенсійного віку, оцінюючи відповідальність, дисципліну та професійний досвід. Саме тому претенденти можуть обрати як спокійну офісну діяльність, так і активну зайнятість із вищим рівнем доходу.

Джерело: work.ua

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