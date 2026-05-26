Наприкінці травня та на початку червня продовжують діяти тимчасові зміни у русі приміських поїздів та вводять новий графік руху поїздів у Хмельницькій області, пише Politeka.net.

Коригування розкладу пов’язані з проведенням ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури, що необхідні для забезпечення безпечного та стабільного курсування потягів.

У зв’язку з цим пасажирів попередили про оновлений графік руху низки приміських рейсів у Хмельницькій області. Залізничники закликають громадян заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздками, аби врахувати можливі зміни часу відправлення та прибуття потягів.

Так, із 26 травня по 1 червня зміниться графік курсування приміського поїзда №6361 сполученням Хмельницький – Підволочиськ. Потяг вирушатиме о 09:05, а прибуватиме до кінцевої станції о 10:49. Раніше відправлення здійснювалося о 08:34, а прибуття — о 10:32.

Також у цей період оновлений розклад діятиме для поїзда №6365 Хмельницький – Підволочиськ. Відправлення заплановане на 21:02, а прибуття — о 22:45.

Додаткові зміни вводяться і з 3 по 10 червня. Зокрема, приміський поїзд №6344 Гречани – Жмеринка курсуватиме до станції Деражня без змін, однак відправлення зі станції Деражня переноситься на 09:50 замість 09:33. Час прибуття до кінцевої станції також зміниться — потяг прибуватиме об 11:39.

Оновлений графік торкнеться й поїзда №6347 Жмеринка – Гречани. До станції Радівці рейс курсуватиме без змін, однак на станції Комарівці передбачена нова зупинка з 19:17 до 19:18 замість попереднього часу 18:13–18:14. Приїжджає на кінцеву станцію очікується о 20:56 замість 19:47.

Крім того, поїзд №6350 Гречани – Жмеринка відправлятиметься о 21:08 замість 20:30 та прибуватиме о 23:55 замість 23:02.

Ще одне коригування стосується поїзда №6365 Хмельницький – Підволочиськ. Він вирушатиме о 20:48, а прибуватиме о 22:40. Попередній графік передбачав відправлення о 20:25 та прибуття о 22:08.

Джерело: Укрзалізниця.

