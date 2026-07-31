Графіки відключення світла на серпень в Запоріжжі охоплять сотні будинків, тому варто бути готовими.

Графіки відключення світла на серпень в Запоріжжі тиватимуть через планові роботи в електромережах, повідомляє видання Politeka.net.

Мешканцям міста рекомендують завчасно підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графіки знеструмлень під час планування роботи побутової техніки й повсякденних справ. Графіки відключення світла на серпень можуть бути розширеними, тому радимо слудкувати за офіційним сайтом «Запоріжжяобленерго».

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 01.08.2026, з 8 до 18 години не буде електрики, проте лише в будинках, що розташовані за адресами:

Бережки: 1а, 1б, 1в, 1-39, 39а, 2а, 2-20, 24, 24а, 26-44

Мокрянська: 103а, 103-121, 121б, 126-130, 130а, 132-152, 132а, 132в, 136б, 136в, 140а, 142а, 144а, 146а, 148а, 150, 150а, 152а

Садівництва: 17-33, 18а, 22-28, 28а, 32-36

Знеструмлення проходитиме вже 03.08.2026, з 09:00 до 16:00. У цей час без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки, розташовані за такими адресами:

Віктора Духовченко (Цюрупи): 66, 91

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 274а, 277-307

Ігора Сікорського: 234-272

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Січових стрільців (Арсенальна): 51-79, 54-76

04.08.2026, з 9 до 16 години електрику вимикатимуть за батьма адресами. Зокрема, світло зникне на наступних вулицях:

Архітектурна: 70, 72

Віктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 196-224, 243-275

Ігора Сікорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовнича: 47-91, 52-106

05.08.2026, з 9 до 17 години вводять графіки відключення світла. Вони будуть тривати через ремонт електрообладнання. Знеструмлять вулиці:

Аеродромна: 27-33, 30-36

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262

Білігорська: 4-16

Білогірська: 3-15

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Вуглегірська: 22-52, 25-49

Леоніда Каденюка (Чкалова): 69-73

Літакова: 28-50, 29а, 33-39

Мирна: 1-15

Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспективна: 10, 39, 41

Польова: 35-43, 44-68, 47-65

Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б

Приходська (Комунарівська): 43

Промислова: 27-39, 28-38

Реконструктивна: 28а

Святого Миколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98

Слобідська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43

Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48

Тепла: 30-46

Фізкультурна: 27-37, 28-38

Фільтрова: 29-41, 44-58

Фінансова: 116, 126-174, 145-213

Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)

Червоної калини (Красноградська): 25-51, 26-52

Шкільна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12)

Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23.

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