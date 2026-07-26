З'явилося попередження про графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 27 липня по 2 серпня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 27 липня по 2 серпня триватимуть через ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 27 липня по 2 серпня пов'язані з проведенням комплексних ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури. Як пояснюють енергетики, технічне обслуговування мереж необхідне для підтримання їхньої стабільної роботи, модернізації обладнання та запобігання аварійним ситуаціям.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, 27.07.2026 року світло вимикатимуть з 9 до 16 години. Знеструмленими залишаться такі адреси:

Центральний: 24

Гуцульський (9 Травня): 1

Петра Сагайдачного (Бородинська): 1 п.1-4, 1 п.5-8, 1в, 3, 5

28.07.2026 року з 09:00 до 16:00 без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на такій вулиці:

Рубана: 11, 11-13, 13 п. 1–3, 13 п. 4–5, 15, 17 п. 5–6, 9

29.07.2026 року планові ремонтні роботи продовжаться. З 09:00 до 17:00 світло тимчасово вимкнуть для частини будинків на вулицях:

Академіка Івченка (Військова): 22-34, 25-35, 26

Академіка Філатова (Будьонного): 1-27, 2-28

Академічна: 1-9, 11-27, 2-20, 22-38, 29, 31-47, 49, 42-76, 51-67, 69, 71

Анашкіна: 37-49, 40-48, 50-54, 51-59, 56-64, 61-69, 66, 68-84, 71-79, 81, 83а

Барвиста (Войкова): 1-7, 2-6, 8-26, 9-29

Верхня: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В

Гарнізонна: 1, 17, 19-23, 25, 1г, 2-36, 25а, 27-31, 3-15, 33-45, 38-56, 47, 49-67, 58-82, 64

Героїв 55 Бригади (Уральська): 10-26, 2, 4, 6, 8, 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героїв Дніпра (Тельмана): 1-11, 13-29, 14-30, 2, 4, 31, 33, 4-6, 42, 6, 8-12, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 44-72, 43, 45, 49

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 1-29, 18-46, 2-16, 247

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 124а, 126-136, 138, 140, 143-165, 142-156, 158, 160-172, 167-191, 193, 195-215

Запорізька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Звягельська (Кривоносова): 1-19, 2-16

Івана Мейлуса (Червонопрапорна): 1-33, 2-36, 37-53, 55, 38-54, 57-73, 56-74, 84

Іванова: 1, 3, 23-33, 35, 5-21, 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81, 49

Ігора Сікорського: 132-142, 144, 15-27, 29, 31, 146-150, 152, 154-170, 172, 174, 33-53, 35, 55

Кругова: 1-25, 9

Менделєєва: 19-29, 31, 30-48, 50

Миколи Демочані (Мічуріна): 1-47, 49, 2-48, 50, 65-99, 68-102

Миколи Киценка (Щорса): 1-47, 4-60, 101, 103, 116, 118, 49, 51-99, 66-114

Молочна: 1-7, 7а, 2-10, 12

Оборонна: 1-11, 13-25, 16, 18-28, 2-14, 27-49, 30-48, 50

Оборонна/вул. Кругова: 1

Променева: 10А, 8, 2-6, 10-18, 1-5, 9

Радісна: 12-16, 16б, 20-44, 44а, 5

Скельна: 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44

Скульптурна: 19

Фелікса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 35, 39, 42, 44, 9-33

Феросплавна: 38

Хлібна: 1-27, 29а, 2-20, 24-28, 28а, 28б

Чумацтва (Нариманова): 1-27, 2-16, 20-30, 32, 29-35

Чумацький шлях (Котовського): 25-35, 34-72, 35а, 37-43, 2а, 2б

Шевченка: 148-154, 156-168, 157-167, 169, 171-185, 170-172, 174-182

Шкільна: 30, 32, 34, 36

31.07.2026 року у період із 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на таких вулицях:

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна): 73-111, 78-120

Замкнута: 1-45, 10, 12-26, 2-8

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська): 1-23, 2-34

Латвійська: 16, 8а

Міцна: 24-32, 33-39

Руставелі: 59-65, 67, 60-66

Січеславська (Норільська): 37-57

пр. Моторобудівників: 111-145.

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